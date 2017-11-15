В Валенсии состоялся второй день тестов MotoGP, по итогам которого лучшее время на круге показал гонщик «Хонды» Марк Маркес. Второй результат продемонстрировал его напарник Дани Педроса, а третьим стал Жоанн Зарко из «Тек3 Ямаха».
MotoGP. Валенсия. 15 ноября. Тесты.
1. Марк Маркес (Honda) — 1:30.033
2. Дани Педроса (Honda) +0.403
3. Жоанн Зарко (Tech 3 Yamaha) +0.406
4. Хорхе Лоренсо (Ducati) +0.501
5. Маверик Виньялес (Yamaha) +0.607
6. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0.621
7. Валентино Росси (Yamaha) +0.691
8. Джек Миллер (Pramac Ducati) +0.827
9. Андреа Янноне (Ducati) +0.844
10. Алеш Эспаргаро (Aprilia) +0.856
…
15. Андреа Довициозо (Ducati) +1.725
Маркес — лучший во второй день тестов MotoGP в Валенсии
В Валенсии состоялся второй день тестов MotoGP, по итогам которого лучшее время на круге показал гонщик «Хонды» Марк Маркес. Второй результат продемонстрировал его напарник Дани Педроса, а третьим стал Жоанн Зарко из «Тек3 Ямаха».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке