Маркес — лучший во второй день тестов MotoGP в Валенсии

В Валенсии состоялся второй день тестов MotoGP, по итогам которого лучшее время на круге показал гонщик «Хонды» Марк Маркес. Второй результат продемонстрировал его напарник Дани Педроса, а третьим стал Жоанн Зарко из «Тек3 Ямаха».



MotoGP. Валенсия. 15 ноября. Тесты.

1. Марк Маркес (Honda) — 1:30.033

2. Дани Педроса (Honda) +0.403

3. Жоанн Зарко (Tech 3 Yamaha) +0.406

4. Хорхе Лоренсо (Ducati) +0.501

5. Маверик Виньялес (Yamaha) +0.607

6. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0.621

7. Валентино Росси (Yamaha) +0.691

8. Джек Миллер (Pramac Ducati) +0.827

9. Андреа Янноне (Ducati) +0.844

10. Алеш Эспаргаро (Aprilia) +0.856

…

15. Андреа Довициозо (Ducati) +1.725