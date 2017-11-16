Russian Time скоро решит, участвовать ли в сезоне-2018 Формулы-2

Глава команды Формулы-2 Russian Time Светлана Стрельникова прокомментировала тот факт, что российской коллектив отсутствует в списке конюшен, подтверждённых моносерией на сезон-2018. По словам Стрельниковой, Russian Time скоро определится, выходить ли на старт следующего сезона.



«Команда „Русское время“ примет окончательное решение об участии в чемпионате в ближайшее время. Организаторы Формулы-2 специально оставили один слот для нас», — заявила Стрельникова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.



Russian Time выступает в серии GP2, с 2017 года переименованной в Формулу-2, с сезона-2013. В дебютном году российский коллектив занял первое место в командном зачёте.