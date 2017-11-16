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Обновлена таблица составов команд Формулы-1 на сезон-2018

Авто

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2018. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использоваться «конюшнями».

В последней версии учтены новость о подтверждении контрактов Пьера Гасли и Брендона Хартли с «Торо Россо», а также свежие трансферные слухи.

«Телята» сохранят Хартли и Гасли. Составы команд Формулы-1 на 2018 год
Трансферный рынок Формулы-1 набрал обороты. Вся информация о контрактах гонщиков и свежие слухи — в нашей таблице.

Чтобы ознакомиться с таблицей, следует воспользоваться приводимой ниже ссылкой.
Формула-1. Составы команд — 2018

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Брендон Хартли Пьер Гасли контракты гонщиков Формулы-1
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