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Вильнёв: возможно, Кубица осознанно делает FW41 сложным для управления

Вильнёв: возможно, Кубица осознанно делает FW41 сложным для управления
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение, что третий пилот «Уильямса» Роберт Кубица может специально настраивать болид команды и давать советы по его развитию таким образом, чтобы на его фоне боевые гонщики коллектива смотрелись хуже.

«Трудно определить ситуацию в „Уильямсе“. Машина, по крайней мере на последних тестах, выглядела сложной для управления. Единственным, кто был способен использовать её потенциал, — Кубица. Роберт — это пилот, который больше всего развивал FW41, и возможно, что он осознанно делает её сложной для управления другими пилотами. Возможно, он делает автомобиль таким, чтобы для Сироткина и Стролла было невозможно им управлять. Его мечта — обладать этой машиной, а не быть третьим пилотом, и поэтому не стоит недооценивать такую точку зрения. В его положении я бы делал ровно это», — приводит слова Вильнёва Motorionline со ссылкой на телеканал Sky.

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