Гасли нацелен на место в «Ред Булл» в 2019-м

Французский гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли признал, что хотел бы попасть в 2019 году в «Ред Булл», если команду покинет австралийский пилот Даниэль Риккардо, но пока думает о сезоне в «Торо Россо».

«Конечно, моя цель — бороться за титул. Я пилот программы „Ред Булл“ и стараюсь держаться в гонке за место в основной команде, но пока слишком рано говорить об этом. Я готовлюсь к первому полному сезону в „Торо Россо“, так что это моя главная задача на сегодняшний день», — сказал Гасли в интервью F1 Today.