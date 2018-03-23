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Гасли нацелен на место в «Ред Булл» в 2019-м

Гасли нацелен на место в «Ред Булл» в 2019-м
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли признал, что хотел бы попасть в 2019 году в «Ред Булл», если команду покинет австралийский пилот Даниэль Риккардо, но пока думает о сезоне в «Торо Россо».

«Конечно, моя цель — бороться за титул. Я пилот программы „Ред Булл“ и стараюсь держаться в гонке за место в основной команде, но пока слишком рано говорить об этом. Я готовлюсь к первому полному сезону в „Торо Россо“, так что это моя главная задача на сегодняшний день», — сказал Гасли в интервью F1 Today.

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