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Тиктум: участвую в заранее проигранной битве, потому что моя фамилия не Шумахер

Тиктум: участвую в заранее проигранной битве, потому что моя фамилия не Шумахер
Комментарии

Британский гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Дэниел Тиктум, ныне выступающий в европейском чемпионате Формулы-3, остался недоволен итогами прошедшего этапа в Австрии и позволил себе резкие заявления в адрес немца Мика Шумахера и россиянина Роберта Шварцмана, которые выиграли три гонки в Шпильберге.

«Никто по сравнению с топ-2 на стартовой решётке не имел шансов. Даже их напарники по команде, которые являются хорошими гонщиками, не могли сравниться с ними. Я бы назвал их скорость интересной, и, думаю, многие из паддока Формулы-3 со мной согласятся», — написал Тиктум в своём «инстаграме».

Позднее в комментариях гонщик написал, что не говорит, что машины Шумахера и Шварцмана являются не соответствующими регламенту, а также заявил, что у него украли чемпионат и титул. «Я участвую в битве, которая заранее проиграна, потому что моя фамилия не Шумахер», — заявил Дэниел в комментариях.

Когда на комментарии Тиктума обратили внимание СМИ, гонщик предпочёл удалить скандальную запись, однако многие уже сделали её скриншоты.

Удалённый пост Дэниела Тиктума

Удалённый пост Дэниела Тиктума