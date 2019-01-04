Хэмилтон не хочет, чтобы ситуация с командной тактикой повторилась

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что не хотел бы, чтобы его команда применяла командную тактику, как на Гран-при России в 2018 году, когда Валттери Боттас был вынужден отдать первое место британцу.

«К этому моменту подход команды в сезоне был таким: «Мы сделаем всё, чтобы убедиться, что Льюис теперь настолько впереди в личном зачёте, что никто не сможет его достать, поэтому теперь мы должны поддерживать его для того, чтобы убедиться, что мы побеждаем в обоих чемпионатах».



Ни Валттери, ни я не говорим команде, что хотим обменяться местами. В конце концов, Валттери оказался быстрее и заслужил победу. Это было действительно неловко. Когда со мной связались и сказали, что Валттери собирается пропустить меня, я не помню точно, кажется, я сказал что-то вроде: «Просто скажите ему, чтобы он ускорился». Но он замедлился, и я проехал мимо. Думаю, в гонке был быстрее я, а в квалификации он. Я никогда не хотел выиграть так. Думаю, любой пилот не хотел бы выигрывать таким образом.



Пересекая финишную линию, я испытывал очень противоречивые чувства, потому что, если бы я думал своим сердцем, тогда всё было бы по-другому, но в жизни и в соревнованиях вы должны воспользоваться моментом. Вы должны принять всё происходящее и воспользоваться возможностью, когда она у вас есть.



Это был тяжёлый день для Валттери, но он был очень уважителен, и он отличный командный игрок. Он замечательный напарник. Нелегко быть моим напарником по команде, но так же нелегко быть его напарником, потому что он очень, очень быстрый. И он продолжает становиться всё быстрее и быстрее. Я здесь уже шесть лет, это был его только второй год в «Мерседесе», и он держит меня в тонусе. Я очень надеюсь, что такого сценария больше не будет", — цитирует Хэмилтона RaceFans.