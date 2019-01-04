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В Формуле-1 могут запретить использовать все типы шин на пятничных тренировках

В Формуле-1 могут запретить использовать все типы шин на пятничных тренировках
Авто / Формула-1

Глава Формулы-1 Росс Браун предлагал командам ввести новое правило, при котором, чтобы уменьшить предсказуемость гонок, у команд не будет возможности тестировать различные комплекты шин во время пятничных заездов. Об этом рассказал технический директор «Уильямса» Падди Лоу.

«Болиды очень надежны, и они полностью оптимизированы с точки зрения настроек и работы с шинами. Это означает, что результаты легко предсказуемы. Главной переменной является пилот и ошибки, которые он может совершить. Но на данный момент пилоты хорошо натренированы, поэтому они не устают, как раньше, и не совершают много ошибок. Нужно добавить что-то, что остановит оптимизацию.

Росс Браун сказал нам, что, быть может, мы не будем тестировать шины в пятничных заездах. У нас будет только базовая шина, которая просто позволит поработать с болидом и изучить трассу. Тогда в гонке всё будет зависеть от случая. Я думаю, что это здорово», — цитирует Лоу Autosport.

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