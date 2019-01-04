Кубица: мне было нелегко отказать «Феррари»

Гонщик Роберт Кубица заявил, что ему было тяжело отказывать «Феррари», которая, по слухам, предлагала ему роль пилота по развитию. Позднее поляк подписал контракт с «Уильямсом» и в следующем сезоне будет боевым пилотом британской команды.

«Я знал, чего я хочу, но иногда всё немного сложнее, чем это выглядят при первом взгляде. У меня была интересная возможность с «Феррари», и было нелегко сказать «нет». В конце концов, я гонщик — хотя я и не участвовал в гонках довольно долгое время — и этот гоночный менталитет победил. Я рад, что принял это решение, потому что это большой вызов.



Нелегко стать пилотом Формулы-1, нелегко убедить людей, что вы можете это сделать и закрепиться в серии. В тебе должно быть много драйва, чтобы сделать это. Я прошёл через это 12 лет назад, и у меня есть энергия, чтобы сделать это снова. Я не волнуюсь и не боюсь этого вызова. У меня есть прекрасная возможность, и это счастливый конец моего долгого путешествия», — сказал Кубица Autosport.