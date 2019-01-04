Вольф: Боттас должен выступать на уровне Хэмилтона

Глава «Мерседеса» Тото Вольф вновь коснулся вопроса перспектив Валттери Боттаса в команде. По словам функционера, финну необходимо прибавлять и выступать на том же уровне, что и Льюис Хэмилтон.

«Валттери знает, на каком уровне ему необходимо быть в следующем сезоне. Ему нужно, чтобы всё невезение ушло и показывать выступления уровня Льюиса Хэмилтона. Это то, что ему нужно к 2020 году, и он хорошо это знает. Прогресс Хэмилтона означает, что прогрессировать должен и Боттас. Я постоянно наблюдаю его профессиональный рост, но он сражается с пятикратным чемпионом мира.

Мы видим лучшую версию Хэмилтона за последние шесть лет, опередить пятикратного чемпиона мира, находящегося на пике формы, — непростая задача, и Валттери осознаёт это. Но он доказывал, что умеет побеждать. В 2018 году его постигали неудачи, но думаю, что Боттас может сразиться за титул», — приводит слова Вольфа F1Today.

Контракт Валттери Боттаса с «Мерседесом» истекает по завершении следующего сезона. На его место претендует пилот молодёжной программы Эстебан Окон.