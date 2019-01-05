Алонсо: мы нацелены на победу в «24 часах Дайтоны»

Испанский гонщик Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от гонки «24 часа Дайтоны», которая пройдёт 26 и 27 января и в которой он примет участие во второй раз.



«Ожидания от гонки очень высокие. Посмотрим, что в итоге из этого получится. Думаю, мы в лучшей ситуации, чем год назад. Теперь у меня за плечами опыт прошлого года. Это и работа в трафике, и экономия топлива, и специфичные пейс-кары. Подход к гонке будет другим. В прошлом году в Дайтоне мы готовились к «24 часам Ле-Мана». В этот раз мы нацелены на победу.



В прошлом году я впервые принимал участие в марафонской гонке, а сейчас настроен получить больше удовольствия. Уверен, мы можем показать хороший результат», — приводит слова Фернандо Алонсо Autosport.