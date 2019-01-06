Карякин: машины очень плохо перенесли дорогу из Парижа в Лиму

Победитель «Дакара»-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин, который в этом году вместе со штурманом Антоном Власюком будет участвовать в классе «багги», рассказал о процессе подготовки к старту ралли-марафона, отметив, что техника тяжело перенесла транспортировку.

«Второй день прошёл максимально активно. Никто не присел ни на секунду — проверяли технику, устраняли какие-то мелкие недочёты. Но всё хорошо, машины готовы. У нас возникла проблема с японским генератором. Вроде, казалось, очень надёжная техника, но… Этому генератору был всего один год. Для команды это очень важно, так как очень много работы проходит в тёмное время суток. Пришлось купить новый генератор. Кстати, машины очень плохо перенесли дорогу из Парижа в Лиму. Такое ощущение, что это не новые, а старые машины. В некоторых местах окислилась проводка, и ребята решили всё поменять. Соль очень сильно разъела провода, и это разрушает машину. Но мы всё поменяли, так что беспокоиться теперь не о чем», — написал Карякин на своей официальной странице в «Фэйсбуке».