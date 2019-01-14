Чилийский гонщик Франсиско Лопес Контардо показал лучший результат в седьмой день ралли-марафона «Дакар»-2019 в зачёте мотовездеходов. Россиянин Сергей Карякин попал в аварию на 71-м километре спецучастка, сломал ходовую тягу и потерял более трёх часов на ремонте техники.
«Дакар»-2019. Мотовездеходы. Седьмой этап
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 4:30.08
2. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) +22.04
3. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) +23.08
4. Маркос Баумгарт (Can-Am) +31.26
5. Кристьян Баумгарт (Can-Am) +35.24
«Дакар»-2019. Мотовездеходы. Общий зачёт
1. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — 31:33.41
2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +4.03
3. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) +45.26
4. Кейси Карри (Can-Am) +1:52.58
5. Маркос Баумгарт (Can-Am) +2:06.22
Карякин потерял больше трёх часов на седьмом спецучастке «Дакара»-2019