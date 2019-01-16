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Аль-Аттия выиграл девятый этап «Дакара» в зачёте внедорожников, у Лёба проблемы

Аль-Аттия выиграл девятый этап «Дакара» в зачёте внедорожников, у Лёба проблемы
Авто / Дакар-2019

Нассер Аль-Аттия одержал победу на девятом этапе ралли «Дакар» в зачёте внедорожников. Второе место занял Нани Рома, тройку сильнейших замкнул Джиниэл де Вильерс.

Себастьен Лёб в ходе этапа столкнулся с серьёзными проблемами и проиграл лидеру 1 час 15 минут. Кроме Лёба, с проблемами столкнулись ещё два француза: Стефан Петерансель сошёл с дистанции, а Сириль Депре потерял около 40 минут.

«Дакар»-2019. Автомобили. Девятый СУ

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)
2. Хоан Нани Рома (MINI) — +4.58
3. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +7.15
4. Якуб Пшигонски (MINI) — +14.01
5. Бенедиктас Ванагас (Toyota) — +15.45
6. Мартин Прокоп (Ford) — +32.59
7. Язид Аль-Раджи (MINI) — +33.25
8. Сириль Депре (MINI) — +39.46…
Денис Кротов (MINI) — +46.42…
Себастьен Лёб (Peugeot) — +1:15.52

«Дакар»-2019. Автомобили. Общий зачёт

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)
2. Хоан Нани Рома (MINI) — +51.27
3. Себастьен Лёб (Peugeot) — +2:02.37
4. Якуб Пшигонски (MINI) — +2:33.51

Дакар 2019. Легковые (СУ - 313 км)
16 января 2019 года, среда. 15:35 МСК
1
Нассер Салех Аль-Аттия
Toyota
03:53:22
2
Хоан Нани Рома
MINI
03:58:20
3
Джиниэл де Вильерс
Toyota
04:00:37
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