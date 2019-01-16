Варела выиграл 9-й этап «Дакара» в зачёте мотовездеходов, Карякин уступил 3 часа

Барзилец Рейналдо Маркес Варела завоевал победу на девятом этапе ралли «Дакар» в зачёте мотовездеходов. Второе место досталось Жерару Фарресу Гуэлю из Испании, тройку лидеров замкнул Франсиско Лопес Контардо. Россиянин Сергей Карякин в ходе этапа столкнулся с проблемой со впускным клапаном и потерял время на ремонте техники.
«Дакар»-2019. Мотовездеходы. Девятый СУ
1. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am)
2. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +3.03
3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +11.26
4. Кейси Карри (Can-Am) — +34.38
5. Эрнан Гарсес (Can-Am) +38.04…
Сергей Карякин (BRP) +2:59.58
Мотовездеходы. Общий зачёт
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)
2. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +59.46
3. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — +1:11.29
4. Кейси Карри (Can-Am) — +2:26.42
5. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) — +3:05.22…
Сергей Карякин — +8:05.21