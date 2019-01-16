Варела выиграл 9-й этап «Дакара» в зачёте мотовездеходов, Карякин уступил 3 часа

Барзилец Рейналдо Маркес Варела завоевал победу на девятом этапе ралли «Дакар» в зачёте мотовездеходов. Второе место досталось Жерару Фарресу Гуэлю из Испании, тройку лидеров замкнул Франсиско Лопес Контардо. Россиянин Сергей Карякин в ходе этапа столкнулся с проблемой со впускным клапаном и потерял время на ремонте техники.



«Дакар»-2019. Мотовездеходы. Девятый СУ



1. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am)

2. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +3.03

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +11.26

4. Кейси Карри (Can-Am) — +34.38

5. Эрнан Гарсес (Can-Am) +38.04…

Сергей Карякин (BRP) +2:59.58

Мотовездеходы. Общий зачёт



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)

2. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +59.46

3. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — +1:11.29

4. Кейси Карри (Can-Am) — +2:26.42

5. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) — +3:05.22…

Сергей Карякин — +8:05.21