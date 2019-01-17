В МАЗ Вишневского сзади врезался грузовик Коломы

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский рассказал, что попал в аварию на девятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2019. Несмотря на столкновение с Мартином Коломы, белорус показал седьмой результат.



«Ничего не предвещало сегодня беды. Мы ехали страховать Александра Василевского — это была наша основная цель. Мы его догнали и держались за 519-м МАЗом, вместе шли по дюнам. В какой-то момент мы остановились „поджать“ турбину, были с ней проблемы — простояли минуты четыре. Думали, что Саша впереди уже, а вышло так, что он был сзади. Он не взял одну точку и долго её искал. Мы были в каменистом горном ущелье, перевалились через перекат, и там нас ждал второй резкий подъём, где мы остановились вверх задом. Буквально через пять секунд в нас врезался Мартин Коломны, разбив нам сильно автомобиль. Александр приехал чуть позже. Тут мы удивились, почему он оказался сзади, но он вытянул Коломны, и я смог сам выехать», — приводит слова Вишневского пресс-служба G-Energy.

Повреждённый грузовик Вишневского Фото: G-Energy