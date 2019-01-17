Аль-Аттия принёс «Тойоте» первую победу в автозачёте «Дакара», Кротов — 15-й

Карлос Сайнс одержал победу на 10-м этапе ралли «Дакар» в зачёте внедорожников. Второе место занял Себастьен Лёб, тройку сильнейших замкнул Сириль Депре.
Лидер общего зачёта Нассер Аль-Аттия финишировал на 12-й позиции, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы отпраздновать победу в ралли-марафоне. Это первая победа для внедорожников «Тойота» в истории «Дакара». Компанию на подиуме Аль-Аттие составили Нани Рома и Себастьен Лёб.
«Дакар»-2019. Автомобили. 10-й СУ
1. Карлос Сайнс (MINI)
2. Себастьен Лёб (Peugeot) — +0.42
3. Сириль Депре (MINI) — +2.31
4. Бенедиктас Ванагас (Toyota) — +3.38
5. Якуб Пшигонски (MINI) — +3.41
12. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +9.01
16. Денис Кротов (MINI) — +13.35.
«Дакар»-2019. Автомобили. Общий зачёт
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)
2. Хоан Нани Рома (MINI) — +46.42
3. Себастьен Лёб (Peugeot) — +1:54.18
4. Якуб Пшигонски (MINI) — +2:28.31
5. Сириль Депре (MINI) — +2:48.43…
13. Карлос Сайнс (MINI) — +9:51.46…
15. Денис Кротов (MINI) — +9:58.38.
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