Аль-Аттия принёс «Тойоте» первую победу в автозачёте «Дакара», Кротов — 15-й

Карлос Сайнс одержал победу на 10-м этапе ралли «Дакар» в зачёте внедорожников. Второе место занял Себастьен Лёб, тройку сильнейших замкнул Сириль Депре.



Лидер общего зачёта Нассер Аль-Аттия финишировал на 12-й позиции, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы отпраздновать победу в ралли-марафоне. Это первая победа для внедорожников «Тойота» в истории «Дакара». Компанию на подиуме Аль-Аттие составили Нани Рома и Себастьен Лёб.



«Дакар»-2019. Автомобили. 10-й СУ



1. Карлос Сайнс (MINI)

2. Себастьен Лёб (Peugeot) — +0.42

3. Сириль Депре (MINI) — +2.31

4. Бенедиктас Ванагас (Toyota) — +3.38

5. Якуб Пшигонски (MINI) — +3.41

12. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +9.01

16. Денис Кротов (MINI) — +13.35.



«Дакар»-2019. Автомобили. Общий зачёт



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)

2. Хоан Нани Рома (MINI) — +46.42

3. Себастьен Лёб (Peugeot) — +1:54.18

4. Якуб Пшигонски (MINI) — +2:28.31

5. Сириль Депре (MINI) — +2:48.43…

13. Карлос Сайнс (MINI) — +9:51.46…

15. Денис Кротов (MINI) — +9:58.38.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Светланы Амеличкиной.