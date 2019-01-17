Николаев: после дня отдыха гонка началась с чистого листа

Победитель ралли «Дакар» в классе грузовиков Эдуард Николаев поделился впечатлениями от гонки, отметив, что технические проблемы на машине Айрата Мардеева и дисквалификация Андрея Каргинова привели к тому, что после дня перерыва всё начиналось с чистого листа.

«Гонка прошла на пределе возможностей людей и техники. Вторую часть ралли мы ехали только двумя экипажами. По сути, после дня отдыха гонка началась с чистого листа. Постоянно чувствовали натиск соперников. Особенно радостно от того, что не подвела машина. Этот совершенно новое поколение спортивных грузовиков нашей команды, созданное в соответствии с новым регламентом гонки.

В течение последнего года на его разработку, постройку и доводку вся команда потратила много сил. Я счастлив, оттого что нам удалось порадовать всех россиян. Это наша общая победа!» — приводит слова спортсмена официальный сайт «КАМАЗ-мастера».