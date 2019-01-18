В Финляндии не исключают возможности проведения этапа Формулы-1

В 2020 году в Финляндии, в 110 км от Хельсинки, будет проведён дебютный этап чемпионата мира в MotoGP. Отстроенный автодром будет соответствовать всем требованиям, необходимым для проведения соревнований топ-уровня. Учитывая это, в финской федерации автоспорта изучают возможность организации в Финляндии этапа чемпионата мира Формулы-1.

«У Финляндии исключительное наследие в автоспорте. За последние годы пилоты из Финляндии собрали в Формуле-1 и WRC больше титулов, чем пилоты из других стран. Мы обладаем опытом в проведении успешных и захватывающих соревнований», — приводит слова Тату Лехмускаллио GPblog.

Строящийся автодром KymiRing («КюмиРинг») будет рассчитан на то, чтобы принимать 150 тыс. зрителей. Объект будет полностью сдан в августе 2019 года.

План автодрома KymiRing можно посмотреть на его официальном канале в YouTube.