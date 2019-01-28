Мазепин проведёт 12 тестовых дней за рулём болида «Мерседес» 2017 года

Российский гонщик Никита Мазепин будет участвовать в специальной тестовой программе команды Формулы-1 «Мерседес», сообщает Motorsport. По информации источника, россиянин проведёт в 2019 году 12 тестовых дней на трассах чемпионата Формулы-1. Вице-чемпион серии GP3 2018 года будет проводить тесты на болиде «Мерседес» 2017 года, на котором Льюис Хэмилтон стал чемпионом мира в четвёртый раз в карьере. Примечательно, что на этих тестах будет использоваться последняя модификация шин «Пирелли».



Более подробной информации о предстоящих тестах для Никиты Мазепина пока нет. Индивидуальная программа тестов для российского пилота начнётся после старта нового сезона Формулы-1, когда команды получат разрешение на проведение тестов на болидах 2017 года.



Стоит отметить, что это не ставит Мазепина в один ряд с Эстебаном Оконом и Джорджем Расселлом — Никита не является участником молодёжной программы «Мерседеса».