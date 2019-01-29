Ди Монтедземоло: надеюсь, что Мик Шумахер будет похож на отца

Экс-глава «Феррари» Лука ди Монтедземоло поделился мыслями о победителе Европейской Формулы-3 минувшего сезона, новобранце Формулы-2 Мике Шумахере.

«Мик Шумахер? Он мне нравится. Знаю его ещё с тех пор, когда он лежал в колыбельке, а Михаэль защищал его от комаров. Он серьёзный, умный парень, которому нужно позволить спокойно расти. Похож ли будет сын на отца? Об этом говорить пока рано, но я на это надеюсь», — приводит слова ди Монтедземоло La Gazzetta dello Sport.

В нынешнее межсезонье Мик Шумахер отметился выступлением в Гонке чемпионов, где в составе команды Германии вместе с Себастьяном Феттелем пробился в финал. Также недавно стало известно, что молодой немец стал членом гоночной Академии «Феррари».