Все пилоты Ф-1 примут участие в церемонии открытия сезона в Мельбурне

С 15 по 17 марта 2019 года в Мельбурне пройдёт первый этап нового сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии. Незадолго до его проведения, 13 марта, в городе состоится первая в истории чемпионата официальная церемония открытия. На ней будут присутствовать все действующие пилоты, руководители команд, а также звёзды минувших лет. Трансляция мероприятия будет вестись через социальные сети.

«С 1996 года, за исключением пары случаев, новый сезон Формулы-1 начинается в этом фантастическом городе, и для старта чемпионата нет более подходящего места. Страсть, осведомлённость и энтузиазм местных болельщиков заслуживают отдельной благодарности, и именно потому мы решили организовать первую в истории церемонию открытия сезона в Мельбурне. Рады организовать для наших болельщиков такое мероприятие», — приводит слова коммерческого директора Формулы-1 Шона Братчеса пресс-служба чемпионата.