Минарди: Джовинацци может доставить неприятности Райкконену

Бывший владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди считает, что Кими Райкконен может оказаться в неприятной ситуации по ходу сезона 2019 года, учитывая силу его напарника, новичка Формулы-1 Антонио Джовинацци. Напомним, что Райкконен в сезоне 2019 года будет выступать в составе «Заубера», в который перешёл из «Феррари».



«Приход в Формулу-1 Антонио Джовинацци — очень важный сигнал для всего итальянского автоспорта, для молодых пилотов и для будущего Гран-при Италии.



Кими Райкконену в предстоящем сезоне придётся часто оглядываться, потому что, уверен, Джовинацци сможет доставить ему неприятности», — приводит слова Джанкарло Минарди его официальный сайт.

Стоит отметить, что Минарди неоднократно критиковал Райкконена по ходу карьеры, а в 2018 году прогнозировал возможную замену Кими в составе «Феррари» по ходу сезона.