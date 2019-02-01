С 2019 года «Заубер» будет выступать под названием «Альфа Ромео»

Команда Формулы-1 «Заубер» объявила, что начиная с сезона-2019 будет выступать под названием «Альфа Ромео» (Alfa Romeo Racing). Прежде полное название гоночного коллектива звучало как Alfa Romeo Sauber F1 Team и автомобильная марка являлась титульным спонсором. «Альфа Ромео», принадлежащая концерну «ФИАТ», начала сотрудничество с «Заубером» в сезоне-2018. В пресс-релизе отмечается, что владельцы и руководящий состав команды остаются прежними.



«Мне приятно объявить, что мы вступим в чемпионат Формулы-1 2019 года под названием „Альфа Ромео“. После старта сотрудничества с нашим титульным спонсором в 2018 году наша команда добилась фантастического прогресса в технической, коммерческой и спортивной сторонах. Мы нацелены на продолжение развития каждого сектора нашей команды», — отметил глава «Заубера» Фредерик Вассёр.



Заводская команда «Альфа Ромео» выступала в Формуле-1 в 1950-1951 и 1979-1985 годах. В 1950 году за рулём «Альфа Ромео» первым чемпионом мира стал Нино Фарина, а год спустя свой первый титул завоевал Хуан Мануэль Фанхио.

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