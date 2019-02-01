Мик Шумахер посетил выставку, посвящённую отцу

Член гоночной Академии «Феррари», победитель Европейской Формулы-3 минувшего сезона Мик Шумахер посетил выставку, посвящённую его отцу. Фото с соответствующего мероприятия разместил сам молодой немец на своей официальной странице в «Инстаграме».

Выставка, посвящённая семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру открылась 3 января 2019 года, в день 50-летия Шумахера-старшего, в музее «Феррари» на базе в Маранелло.

Стоит отметить, что Шумахер-младший разместил целый ряд фотографий в одном посте, среди которых и совместное фото с другими членами гоночной Академии «Феррари», в том числе, с Робертом Шварцманом.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Мика Шумахера в социальной сети «Инстаграм».