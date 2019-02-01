Правительство Мексики прекратит финансирование этапа Формулы-1

Будущее Гран-при Мексики Формулы-1 находится под большим сомнением. Правительство этой страны приняло решение отказаться от финансирования этапа чемпионата мира.

Это связано со сменой курса в государстве. В результате недавних выборов к власти пришла партия «Национальное движение за возрождение». Новоизбранная глава правительства Клаудия Шейнбаум заявила, что $ 21 млн, ежегодно тратящиеся на проведение этапа Формулы-1, будут расходоваться на железнодорожный проект «Поезд Майя», сообщает RaceFans.

При этом отмечается, что представленные планы никак не повлияют на проведение Гран-при Мексики в 2019 году. Отметим, этап в Мексике вернулся в календарь Формулы-1 в 2015 году. В последние два года победителем становился Макс Ферстаппен.