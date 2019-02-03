Масса назвал проблему «Феррари», которая мешает команде побеждать

Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года экс-пилот «Феррари» Фелипе Масса считает, что основная проблема «Скудерии», которая мешает команде стабильно выигрывать, кроется в чрезмерном давлении, существующем внутри коллектива.

«Многое в „Феррари“ изменилось с точки зрения прессинга и стало сложнее. В этой команде прессинг чувствовался всегда. Но были времена, когда всё обстояло не совсем так. Жану Тодту удавалось снизить давление, что было обусловлено высокими результатами. Он прекрасно умел руководить коллективом. Он отличный лидер, и при нём вся команда работала, не ощущая прессинга.

С тех пор всё сильно изменилось. «Феррари» постоянно находится под давлением и чувствует себя обязанной побеждать, и в этом главная проблема", — приводит слова бразильца Planet F1.