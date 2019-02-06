Победитель КМ по ралли-рейдам сменил штурмана, взяв победителя «Дакара»

Победитель Кубка мира по ралли-рейдам 2018 года Якуб Пшигонски, занявший четвёртое место на ралли «Дакар» в 2019 году, объявил, что его новым штурманом станет Тимо Готтшальк. Последние пять лет немец являлся штурманом пилота из Саудовской Аравии Язида Аль-Раджи. В 2018 году экипаж выиграл ралли-марафон «Шёлковый путь». До этого Готтшальк был штурманом у Карлоса Сайнса и Нассера Аль-Аттии, с которым он выиграл «Дакар» в 2011 году.



«Я рад объявить, что в новом сезоне место второго пилота в моём автомобиле займёт очень опытный штурман Тимо Готшальк! Тимо — талантливый штурман, и он хочет снова выиграть «Дакар», а также защитить вместе со мной титул Кубка мира по ралли-рейдам, который я выиграл в прошлом году. Я убеждён, что мы достигнем наших общих целей! Большое спасибо моему предыдущему штурману Тому Колсулу за три чрезвычайно успешных сезона вместе, а также за потрясающее время, которое мы провели вместе», — заявил Пшигонски.



Бывший штурман Пшигонски Том Колсул уже объявил, что теперь будет работать с голландским гонщиком Бернхардом тен Бринке, с которым они планируют проехать сезон-2019 и принять участие в «Дакаре»-2020.



«После трёх лет в команде X-Raid настало время для нового вызова. Я хотел бы поблагодарить Свена, Тобиаса и Томаса Квандтов за их доверие ко мне, за хорошие моменты, которые у нас были вместе, и за то, что они создали наш совместный экипаж с Кубой 2,5 года назад. Мне дали шанс вывести Кубу на другой уровень, и нам сопутствовал успех! Мы победители в Кубке мира, на «Дакаре» занимали четвёртое и пятое места. Новый вызов на самом деле не такой новый, я буду штурманом Бернхарда тен Бринке, с которым я уже ездил в 2014 и 2015 годах. В то время у нас уже были хорошие результаты, и я уверен, что в этот раз мы оба гораздо лучше готовы к гонкам. У нас не так много времени, чтобы подготовиться к этому новому сезону, первый этап Кубка мира пройдёт в Катаре уже 21 февраля», — написал Колсул в своём инстаграм-аккаунте