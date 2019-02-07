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Глава Rich Energy: «Уильямс» жил прошлыми успехами

Глава Rich Energy: «Уильямс» жил прошлыми успехами
Авто / Формула-1

Глава компании-производителя энергетических напитков Rich Energy Уильям Стори рассказал, почему в конце 2018 года решил заключить спонсорский контракт с «Хаасом», а не с «Уильямсом».

«Мы были в Остине и пытались заключить как можно лучшую сделку. Мы изучали матрицу возможностей, чтобы понять, какая сделка окажется лучшей, и когда мы поняли, какой вариант удачнее, то я сразу же проинформировал „Уильямс“. Мне жаль „Уильямс“, но в конечном счёте я почувствовал, что они жили прошлыми успехами и не вели дела очень хорошо. Мы думаем, что „Хаас“ наиболее эффективная команда на стартовой решётке. Финансовые условия были намного лучше, так что мы получили намного больший эффект за наши деньги», — приводит слова Стори The Sun.

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