Глава Rich Energy: «Уильямс» жил прошлыми успехами

Глава компании-производителя энергетических напитков Rich Energy Уильям Стори рассказал, почему в конце 2018 года решил заключить спонсорский контракт с «Хаасом», а не с «Уильямсом».



«Мы были в Остине и пытались заключить как можно лучшую сделку. Мы изучали матрицу возможностей, чтобы понять, какая сделка окажется лучшей, и когда мы поняли, какой вариант удачнее, то я сразу же проинформировал „Уильямс“. Мне жаль „Уильямс“, но в конечном счёте я почувствовал, что они жили прошлыми успехами и не вели дела очень хорошо. Мы думаем, что „Хаас“ наиболее эффективная команда на стартовой решётке. Финансовые условия были намного лучше, так что мы получили намного больший эффект за наши деньги», — приводит слова Стори The Sun.