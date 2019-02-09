В «Торо Россо» успешно запустили двигатель на новом болиде

Команда Формулы-1 «Торо Россо» успешно провела запуск новой силовой установки «Хонда» на болиде STR140. Аудиозапись, на которой слышен процесс запуска мотора, опубликована на официальной странице «Торо Россо» в YouTube.



Официальная презентация автомобиля для сезона-2019 запланирована на 11 февраля. В этот же день новые машины покажет «Уильямс».

Послушать запись звука нового мотора «Торо Россо» можно на официальном канале немецкой команды в YouTube.

Ключевыми датами Формулы-1 в 2019-м пока остаются:



11 февраля — презентации «Торо Россо» и «Уильямса»

12 февраля — презентация «Рено»;

13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Форс Индия»

14 февраля — презентация «Макларена»

15 февраля — презентация «Феррари»

18 февраля — презентация «Заубера»

18-21 февраля — первые предсезонные тесты

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты