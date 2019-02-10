Кэри — о появлении новых Гран-при: Формуле-1 нужен глоток свежего воздуха

Глава Формулы-1 Чейз Кэри считает, что появление в календаре чемпионата новых этапов пойдёт на пользу Ф-1. При этом он подчеркнул, что их появление не будет означать обязательного отказа от прежних Гран-при.

«Конечно, мы не будем добавлять новые этапы за счёт исключения старых. Суть в том, что с момента поглощения нами Ф-1 мы перезаключили контракты с промоутерами. Единственная гонка, которая выпала из календаря, — Гран-при Малайзии, но это случилось по взаимному согласию.

Мы хотим выстраивать долгосрочные отношения. Но также чемпионату нужна и новая энергия, глоток свежего воздуха. К примеру, Гран-при Вьетнама станет великолепным шоу, что вы увидите по реакции болельщиков во всём мире.

Существуют рынки, которые мы хотим открыть или на которых планируем расширить присутствие. В США чемпионат представлен гонкой в Техасе, но там есть и другие возможности. Мы ценим нынешних партнёров, но также нужно пользоваться возможностью получать новые захватывающие гонки", — приводит слова Кэри Speedweek.