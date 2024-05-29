Вольф — о пилотах «Мерседеса»: иногда отношения могут быть напряжёнными

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о взаимоотношениях между пилотами команды.

«Мы пытаемся извлечь максимальную пользу из отношений и максимизировать результаты в этом последнем совместном сезоне. Конечно, отношения между гонщиками иногда могут быть напряжёнными, потому что каждый хочет сделать всё возможное», — приводит слова Вольфа Formel1.de.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 96 очков. Лидером является гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 276 баллов.

Ранее Вольф поделился мнением о выступлении британской команды «Макларен» и гоночного коллектива из Италии «Феррари».

Материалы по теме Тото Вольф назвал цель «Мерседеса» на ближайшую перспективу

Главные спортивные новости дня: