Ландо Норрис оценил шансы «Макларена» побороться с «Ред Булл» в этом сезоне Ф-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о шансах своей команды навязать борьбу гоночному коллективу из Австрии «Ред Булл».

«Возможно, я не так доволен четвёртым местом, но это всё равно хороший результат в плане набора очков. И это по-прежнему хороший результат для нас. Если мы продолжим в том же духе, у нас определённо будет возможность догнать «Ред Булл» в будущем», — приводит слова Норриса Motorsport-Total.

В настоящий момент в активе «Макларена» 184 очка. В Кубке конструкторов британская команда занимает третье место. Лидером является «Ред Булл», на счету которого 276 баллов. На втором месте «Феррари» с 252 очками. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Канады, состоится с 7 по 9 июня.

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