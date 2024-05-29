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Хэмилтон превзошёл Михаэля Шумахера по числу быстрых кругов в составе одной команды

Хэмилтон превзошёл Михаэля Шумахера по числу быстрых кругов в составе одной команды
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», вышел на первое место по количеству быстрых кругов в составе одной команды. По этому показателю он превзошёл другого семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера. В настоящий момент в активе британца 54 быстрых круга в составе одной команды, у немца их 53.

Отметим, что на третьем месте по числу быстрых кругов в составе одной команды находится трёхкратный чемпион Формулы-1, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (32), четвёртую позицию занимает двукратный чемпион Формулы-1 Джим Кларк (28), а топ-5 замыкает Мика Хаккинен (25), также становившийся чемпионом Формулы-1 дважды.

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