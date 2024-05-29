Флавио Бриаторе будет привлечён к управлению «Альпин» — Corriere della Sera

Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе будет привлечён к управлению французским коллективом «Альпин», сообщает издание Corriere della Sera.

Бриаторе получил предложение от главы «Рено» Луки де Мео, и, по информации медиа, уже его принял. Итальянец не будет вовлечён в работу «Альпин» на постоянной основе и выступит в роли консультанта.

За карьеру в Формуле-1 Бриаторе трижды добивался победы в Кубке конструкторов и четырежды – победы в чемпионате. В 2009 году был отстранён от работы в «Королевских гонках» за подстройку аварии Нельсона Пике на знаменитом Гран-при Сингапура – 2008.

Напомним, в настоящий момент после восьми этапов «Альпин» занимает предпоследнее, девятое место в Кубке конструкторов. Пилоты Эстебан Окон и Пьер Гасли располагаются на 16-м и 18-м местах соответственно.

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