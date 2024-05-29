MotoGP утвердил Гран-при Казахстана вместо этапа в Индии в нынешнем сезоне

MotoGP анонсировал сроки проведения Гран-при Казахстана в 2024 году. Как информирует пресс-служба чемпионата, этап в этой стране состоится с 20 по 22 сентября. Он станет первым уикендом сезона в азиатском регионе.

Ранее на это время был запланирован этап в Индии. Недавно сообщалось, что причиной отмены гонок в Индии стали долги промоутерской компании Fairstreet.

Напомним, Гран-при Казахстана изначально должен был проходить с 15 по 16 июня нынешнего года, однако был перенесён из-за сильных осадков в стране.

В настоящий момент лидером в общем зачёте MotoGP является Хорхе Мартин. На счету испанского гонщика 155 очков. На втором месте Франческо Баньяя (116), топ-3 замыкает Марк Маркес (114).

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