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Фредерик Вассёр — о результатах «Феррари»: мы не можем быть удовлетворены

Фредерик Вассёр — о результатах «Феррари»: мы не можем быть удовлетворены
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о прогрессе команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«То, что происходит, — результат продолжительной работы многих специалистов. За последние шесть-семь месяцев вся команда хорошо потрудилась и добилась прогресса. «Макларен» – наш конкурент, однако «Ред Булл» вернётся и будет очень силён. Мы не можем быть удовлетворены. Если мы подумаем, что добились своего, это будет конец. Нам нужно продолжать двигаться вперёд, чтобы постоянно совершенствоваться», — приводит слова Вассёра Formu1a.uno.

Ранее Вассёр высказался о том, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на последних этапах Формулы-1 выглядит не так доминантно, как в предыдущих сезонах.

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