В «Макларене» с осторожностью оценивают перспективы на сезон

Спортивный директор «Макларена» Жиль Де Ферран не спешит давать конкретные прогнозы на перспективы команды в предстоящем сезоне. По словам функционера, многие ответы будут получены уже на тестах в Барселоне.

«Очевидно, что с внедрением нововведений в аэродинамике, оценивать уровень нашей конкурентоспособности мы сможем лишь после тестов в Барселоне. Но мы все работаем над тем, чтобы достигнуть основной цели — прогресса в предстоящем сезоне.

Что касается возможного участия Алонсо в тестах, то пока об этом говорить рано, посмотрим. Но я всегда говорил, что Фернандо — один из лучших пилотов в истории автоспорта, и его недавняя победа в Дайтоне в очередной раз это подчеркнула", — приводит слова де Феррана AS.