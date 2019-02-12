Чейз Кэри: мы невероятно рады, что Мик Шумахер будет участвовать в Формуле-2

Глава Формулы-1 Чейз Кэри обрадован прогрессом гонщика Мика Шумахера.

В минувшем сезоне сын семикратного чемпиона Формулы-1 стал чемпионом европейской Формулы-3, а в следующем будет выступать в Формуле-2. Также молодой немец был принят в Академию «Феррари».

«Я знаю, что Михаэль Шумахер — непревзойдённая личность в этом спорте. Замечательно, что его сын в Формуле-2, и мы желаем ему всего наилучшего. Мы не можем предсказать какого успеха он добьётся, но я думаю, что всё будет отлично.



Мы пытались сделать Формулу-3 и Формулу-2 немного более заметной лестницей для попадания в Формулу-1. Поэтому я думаю, что истории о Формуле-3 и Формуле-2 помогут нам улучшить их и сделать частью общей картины. Формулы-1 всегда будет вершиной, но мы бы хотели, чтобы звёзды завтрашнего дня получали немного больше возможностей. У Мика отличная история, и мы невероятно рады, что в этом сезоне он будет участвовать в Формуле-2», — сказал Кэри Sky Sports.