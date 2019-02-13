«Мерседес» представил болид W10 на сезон-2019 Формулы-1

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» официально представила свой новый болид под индексом W10, на котором будет выступать в сезоне-2019 чемпионата мира. Презентация команды прошла на английском автодроме «Сильверстоун». Боевыми гонщиками команды останутся пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас.



Ожидалось, что W10 получит радикально новую ливрею, по крайней мере на испытания, однако на компьютерных рендерах новый болид раскрашен в традиционные для команды серебристые цвета.

Сегодня, 13 февраля, «Мерседес» проведёт первую обкатку W10 на «Сильверстуоне». Позднее сегодня состоится презентация нового болида «Ред Булл» RB15. Зимние тесты Формулы-1 стартуют 18 февраля и пройдут на автодроме «Каталунья» в Барселоне.