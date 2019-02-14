Пол ди Реста и Джейк Деннис стали гонщиками «Астон Мартин» в DTM

32-летний шотландский гонщик Пол ди Реста продолжит карьеру в команде серии DTM «Астон Мартин». Об этом сообщает официальный сайт DTM. Также новичком «Астон Мартин» стал 23-британец Джейк Деннис.

Ранее ди Реста был пилотом «Мерседеса» в DTM, также он выступал в Формуле-1 за «Форс Индия».

«Выход на новый уровень с совершенно новым брендом DTM — одна из главных тем, которые я обсуждал с R-Motorsport, когда мы начинали первые переговоры. Это будет непростая задача: мы сравнительно небольшая команда по сравнению с двумя лучшими производителями в мире, но они нуждаются в моей помощи в развитии проекта. Я знаю, что могу привнести, и я верю, что всё будет хорошо», — сказал ди Реста.

Бывший пилот серии GT3 Деннис обрадован возможности попасть в «Астон Мартин».

«Попасть в DTM — это большой шаг в моей карьере. Я готов к этому вызову, и я знаю, что должен проявить себя в этой серии. Я с нетерпением жду развития в качестве пилота DTM, это идеальное место для меня», — заявил Джейк.

Отметим, что сезон-2019 будет для «Астон Мартин» дебютным в DTM.