Бинотто: «Феррари» сделает ставку на Феттеля, особенно на старте сезона

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что в нынешнем сезоне в «Скудерии» по-прежнему намерены делать ставку на четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

«Нормально, что в некоторых ситуациях мы будем отдавать предпочтение Феттелю, особенно на старте сезона. С его помощью мы стремимся добиться цели — завоевать титул. Однако у нас нет каких-либо предубеждений. Абсолютный приоритет команды — победа.

Что касается Леклера, не думаю, что настолько конкурентоспособная пара пилотов — проблема, это, скорее, возможность. Феттелю уже почти ничего не нужно доказывать, а Леклеру ещё необходимо учиться, и он об этом говорил, но мы понимаем, насколько он талантливый. Надеюсь, у меня будет проблема, при которой мне нужно будет руководить пилотами, занимающими лидирующие позиции", — приводит слова Бинотто ESPN.