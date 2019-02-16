Сайнс: у меня не будет шансов оказаться на подиуме или бороться за него

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший отметил, что в предстоящем сезоне у него вряд ли будут шансы бороться за попадание на подиум.



«Что меня действительно волнует как гонщика, так это то, что однажды, через два года, после смены регламента мы отправимся на Гран-при с оптимизмом. Возможно, я смогу провести прекрасный уик-энд и попасть в тройку лидеров. Это то, чего не хватает Формуле-1 на данный момент.



Я люблю Формулу-1. Мне нравится скорость болидов, сколько рекордов побито в каждый уик-энд, каждый поул, который завоёвывает Льюис Хэмилтон. Но мне не нравится, что буду проходить квалификацию в двух секундах от времени поула и у меня не будет шансов оказаться на подиуме или даже бороться за него. Именно на этом стоит сосредоточиться руководству Формулы-1», — приводит слова Сайнса RaceFans.