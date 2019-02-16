Росберг: победитель может быть неожиданным, учитывая новые правила

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился ожиданиями от выступления «Рено» в предстоящем сезоне Формулы-1. По словам Росберга, уровень болида «Рено» пока не позволяет пилотам бороться за подиумы, однако, учитывая изменения в регламенте, команды могут преподнести сюрприз.



«Что касается Даниэля Риккардо и «Рено», к сожалению, не вижу, чтобы этот болид был достаточно хорош, чтобы сражаться за подиумы. Однако это будет интересно. Победитель может быть неожиданным, учитывая новые правила», — приводит слова Нико Росберга Marca.



Напомним, пилотами «Рено» в предстоящем сезоне станут Нико Хюлькенберг, продливший контракт с командой, и Даниэль Риккардо, перешедший в коллектив из «Ред Булл». 18 февраля стартуют первые предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. Первый этап чемпионата пройдёт в Австралии 17 марта.