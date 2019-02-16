Риккардо провёл шейкдаун нового болида «Рено»

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо дебютировал на трассе за рулём автомобиля «Рено» в Барселоне на шейкдауне нового болида.



«Думаю, настоящей мечтой было бы вернуть команду на победный путь. Это действительно большая мечта. У меня подобное было и в «Ред Булл», они выигрывали, а затем сдали позиции. И мы пытались вернуть их в лидеры. Мы заработали несколько побед, но большого успеха так и не достигли.



Так что я всё ещё мотивирован. То, что сделал Льюис Хэмилтон в «Мерседесе», очень вдохновляет. Я бы не стал жаловаться на жизнь, если бы у меня получилось сделать подобное в «Рено», — приводит слова Даниэля Риккардо Autosport.

Посмотреть видео с шейкдауна «Рено» можно в «твиттере» команды.