Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Риккардо провёл шейкдаун нового болида «Рено»

Риккардо провёл шейкдаун нового болида «Рено»
Авто / Формула-1

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо дебютировал на трассе за рулём автомобиля «Рено» в Барселоне на шейкдауне нового болида.

«Думаю, настоящей мечтой было бы вернуть команду на победный путь. Это действительно большая мечта. У меня подобное было и в «Ред Булл», они выигрывали, а затем сдали позиции. И мы пытались вернуть их в лидеры. Мы заработали несколько побед, но большого успеха так и не достигли.

Так что я всё ещё мотивирован. То, что сделал Льюис Хэмилтон в «Мерседесе», очень вдохновляет. Я бы не стал жаловаться на жизнь, если бы у меня получилось сделать подобное в «Рено», — приводит слова Даниэля Риккардо Autosport.

Посмотреть видео с шейкдауна «Рено» можно в «твиттере» команды.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент