«Феррари» провела съёмочный день в Барселоне

Новая машина «Феррари» впервые вышла на трассу — болид под индексом SF90 принял участие в съёмочном дне на автодроме в Барселоне, информирует пресс-служба команды.



Большую часть времени за рулём отработал Себастьян Феттель, Шарль Леклер сменил его в кокпите в конце дня. По правилам съёмочного дня, болид прошёл дистанцию в 100 километров на специальных демонстрационных шинах.



Напомним, что официальные предсезонные тесты Формулы-1 стартуют завтра, 18 февраля, на трассе в Барселоне. Всего команды ждут две четырёхдневные тестовые сессии. В первый день за руль болида «Феррари» сядет немецкий гонщик, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Новый сезон Формулы-1 стартует в Австралии 17 марта.

Посмотреть видео можно в «твиттере» итальянской команды.