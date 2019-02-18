Хэмилтон: нам предстоит ещё многое узнать о новой машине

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги первого дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Хэмилтон подчеркнул, что доволен первым днём тестов, но отметил, что команде предстоит ещё многое узнать о новой машине.



«Здорово вернуться в машину, приятно видеть, что она работет так плавно, как и должна. Есть определённые отличия в сравнении с прошлогодним болидом, и мы пытаемся узнать об этом побольше, понимая баланс и настройки, с которыми работаем.



Очень позитивный и удачный первый день тестов, мы выполнили нашу программу заезда, однако нам предстоит ещё многое узнать о новой машине, с которой будем работать в предстоящем сезоне», — приводит слова Льюиса Хэмилтона пресс-служба команды.