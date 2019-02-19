Риккардо: первый день предсезонных тестов прошёл неплохо

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги первого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1, начавшихся 18 февраля в Барселоне. Риккардо остался доволен прошедшим днём.



«Очень здорово вернуться за руль болида Формулы-1 после долгого зимнего перерыва. Сегодня было важно войти в хороший рабочий ритм. Для меня же было важно продолжить знакомство с новой машиной и командой. Кроме того, было необходимо проехать большую дистанцию.



Теперь нам предстоит проанализировать большой объём данных. Первый день предсезонных тестов прошёл очень неплохо. Я очень рад вернуться на трассу и начать выстраивать отношения с новой для себя командой», — приводит слова Даниэля Риккардо пресс-служба команды.