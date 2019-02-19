Райкконен: новый болид «Альфа Ромео» — шаг вперёд в сравнении с предыдущим

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен подвёл итоги первого дня тестов в Барселоне.



«Это очень позитивный день. Ребята отлично поработали за зиму, у нас есть с чем работать. И нам есть куда расти. Всё просто отлично, и если сравнивать с болидом 2018 года, то это определённо шаг вперёд.



Всегда трудно начинать в холодных условиях. Но всё прошло гладко. Машина чувствует себя на трассе очень и очень хорошо. Это только первые дни, но на данный момент всё просто отлично», — приводит слова Кими Райкконена Autosport.



Напомним, что Райкконен перешёл в состав «Альфа Ромео» по окончании сезона 2018 года, после завершения своего контракта с «Феррари». В составе команды он заменил Шарля Леклера, который, в свою очередь, занял место Райкконена в «Феррари».