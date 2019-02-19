Габсбург и Хункаделья проведут сезон в DTM в составе «Астон Мартин»

Команда DTM «Астон Мартин» назвала ещё двух пилотов, которые будут выступать в чемпионате в сезоне-2019. Её новобранцами стали Фердинанд Габсбург и Даниэль Хункаделья, сообщает официальная страница «Астон Мартин» в «Твиттере».

Для Габсбурга сезон станет дебютным в DTM. В 2018 году он по большей части выступал в Европейской Формуле-3 в составе команды Carlin. В общем зачёте австриец занял тринадцатое место.

Что касается Хункадельи, то у испанца за плечами пять сезонов в DTM. В минувшем сезоне он выступал в составе команды «Мерседес», заняв в общем зачёте пятнадцатое место. При этом Даниэль однажды сумел одержать победу в одной из гонок. Напомним, что начиная с нынешнего года «Мерседес» прекратил выступления в туринговой серии.